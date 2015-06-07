|Информация
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07.06.2015 Приморские рыбаки беспокоятся за будущее креветочного промысла
Введение запрета на судовую переработку биоресурсов, добытых в 12-мильной зоне, принесет убытки промыслу креветок и экономике регионов. Потеря качества креветочной продукции из-за невозможности переработки в море сделает невозможным сам промысел, считает представитель компании «Морской бриз» Анатолий Закшевский.
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07.06.2015 Каспийское соглашение представят депутатам
Премьер-министр Дмитрий Медведев постановил внести на ратификацию в Государственную Думу соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспия.
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07.06.2015 От свободного порта ждут трехкратного роста ВРП Приморья
В результате создания свободного порта Владивосток валовой региональный продукт Приморского края к 2034 г. увеличится в 3,4 раза - до 2,157 трлн. рублей, отмечают разработчики законопроектов о порто-франко.
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07.06.2015 Путина для КМНС на Колыме начнется 19 июня
Всего в этом году в режиме традиционного рыболовства в Магаданской области можно будет освоить 551,144 тонны тихоокеанских лососей и гольца. К вылову разрешено приступить с 19 июня.
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07.06.2015 Наука рекомендует к добыче большие объемы ценных лососей
Суммарные уловы горбуши на восточных побережьях Камчатки и Сахалина могут составить в 2015 г. более 220 тыс. тонн. Высокий уровень численности нерки и кижуча позволяет рекомендовать к освоению на Дальнем Востоке 35,7 тыс. и 13 тыс. тонн этих видов соответственно.
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07.06.2015 Премьер поручил в ближайшее время внести проект о свободном порте в Госдуму
Правительство РФ поддержало законопроект о создании свободного порта Владивосток. Такой режим позволит вводить особые условия работы для рыболовных предприятий, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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07.06.2015 Краболов не смог сбежать от пограничников
В Охотском море после шести часов преследования задержано тоголезское судно с российским экипажем и фрагментами конечностей краба на борту. Возбуждено административное производство по факту нарушения правил рыболовства.
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07.06.2015 Рыбе из Эстонии и Латвии перекрыли въезд в Россию
Россельхознадзор с 4 июня ввел ограничения на ввоз рыбопродукции из Латвии и Эстонии. Причиной запрета названы систематические нарушения, выявленные в ходе инспекций предприятий-экспортеров.
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07.06.2015 Россельхознадзор беспокоят «казахские ворота» для запрещенной продукции
Заместитель главы Россельхознадзора Евгений Непоклонов на переговорах с коллегой из Казахстана выразил озабоченность по поводу того, что рыба из Латвии и Эстонии может попадать в РФ через территорию соседней страны. С 4 июня ввоз латвийской и эстонской рыбопродукции в Россию запрещен.
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07.06.2015 Росрыболовство хочет проверять суда на промысле
В Федеральном агентстве по рыболовству обсуждается возможность наделения ведомства полномочиями по осуществлению госконтроля в части обеспечения безопасности добывающего флота в море.
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07.06.2015 Роспотребнадзор снял с продажи более 3 тыс. партий рыбопродукции
Роспотребнадзор представил доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в 2014 г.»: в документе говорится об основных показателях работы ведомства.
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15.12.2014 Илья Шестаков: В 2015 году снимем все спорные вопросы
Перед Росрыболовством стоит немало задач по развитию рыбохозяйственного комплекса, определенных руководством страны. Максимально качественное и полное исполнение этих поручений – приоритет для федерального агентства, подчеркнул руководитель ведомства Илья Шестаков в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».
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26.09.2013 О вылове водных биоресурсов
Общий вылов составил 3 млн. 248,1 тыс. тонн, что на 93,4 тыс. тонн или на 3,0 % больше, чем за соответствующий период прошлого года.
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26.09.2013 Краболовы ударно осваивают стригуна опилио
К 23 сентября в Северо-Охотоморской подзоне флот добыл более 10 тыс. тонн краба-стригуна опилио. Уловы в этом году больше, чем в прошлом.